В Москве скончались еще 27 пациентов с коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T23:15:36+03:00

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В Москве за сутки с диагнозом "коронавирусная инфекция" умерли еще 27 пациентов. Всего в столице с начала распространения болезни скончались 4 143 человека. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Общее число летальных случаев от коронавируса в России составляет 11 205, вылечились - более 497 тысяч пациентов, числятся заболевшими еще 211 896 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что наша страна уже прошла пик по covid-19, многие регионы приступили к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии.

Напомним, что в РФ, как и во многих других странах ученые бьются над созданием вакцины от инфекции. Российский врач рассказал о состоянии участников испытаний сыворотки. Сообщается, что состояние их здоровья не вызывает никаких опасений, а в клинических испытаниях прививки от заболевания, которую разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участвуют 38 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU