Сын бывшего министра спорта России насмерть сбил велосипедиста

12 Июль 2020 2020-07-12T01:31:05+03:00

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Сын бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова Артем в Подмосковье насмерть сбил человека.

Сообщается, что жертвой наезда автотранспорта стал велосипедист. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи, пишет Telegram-канал "112".

Сын Иванюженкова в момент аварии был за рулем автомобиля BMW X6, который оформлен на его мать Наталью. По предварительным данным, молодой человек не нарушал правила проезда. К слову, в его крови инспекторы не обнаружили следов алкоголя. Не исключено, что правила дорожного движения Артем все-таки не нарушал.

Ранее сообщалось, что Антон за рулем внедорожника протаранил остановку общественного транспорта. ДТП произошло в Подольске. В результате аварии пострадали два человека. На тот момент 22-летнего виновника происшествия отправили под домашний арест. А позже дело и вовсе закрыли - стороны договорились о примирении.

Напомним, Борис Иванюженков - президент Федерации бокса России, первый вице-президент Паралимпийского комитета страны. В 1999-2007 годах он возглавлял Министерство по физической культуре, спорту и туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU