Трамп вновь потребовал лишить Пулитцеровской премии журналистов The New York Times из-за фейков о России
Президент США Дональд Трамп призвал отобрать у журналистов The New York Times Пулитцеровскую премию. Такое заявление он делает уже не впервые. Причина все та же - "фейковая информация", которую издание, по его мнению, распространяет.
Напомним, в The New York Times обвинили предвыборный штаб Трампа в сговоре с Россией, якобы американскому президенту "помогли" победить на выборах. Хотя сам глава Белого дома неоднократно заявлял, что России не выгодно его избрание. Трамп препятствует строительству Северного потока-2", вводит санкции против россиян, выходит из военных договоров с Россией.
В ответ на пост в Twitter журналиста Джона Соломона о выпуске новой книги, Трамп написал, что именно Джону стоило бы дать Путитцеровскую премию, а не авторам из The New York Times:
- "Журналисты", которые получили награды, были неправы. Заберите обратно Пулитцеровские премии, которые стали насмешкой,- написал он, заявив, что журналисты опубликовали фейк.
ИСТОЧНИК KP.RU