Трамп: Американские СМИ должны вернуть Пулитцеровские премии за лживые новости о России

7 Май 2020 2020-05-07T23:48:37+03:00

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Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ, некоторые получили Пулитцеровские премии за статьи о России, должны их вернуть, потому что в этих материалах нет ни слова правды.

«Эти люди должны заплатить большую цену за то, что они сделали с этой страной. Они должны заплатить высокую цену, а их партнером, полностью замешанным в этом, были СМИ. СМИ полностью виноваты», - заявил он журналистам в Белом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU