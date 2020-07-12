«Самая старая профессия нуждается в помощи»: проститутки Гамбурга просят власти открыть бордели
Проститутки района красных фонарей в Гамбурге выступили с протестом к правительству. Девушки появились в окнах борделей с плакатами, на которых выразили свои требования. Они связаны с пандемией коронавируса в стране. Из-за эпидемиологической ситуации власти не разрешают заведениям возобновить свою деятельность.
Проститутки считают не справедливым, то что рестораны и бары в Германии открываются, а бордели нет. Работники секс-индустрии отмечают, что уже несколько месяцев находятся без средств к существованию и вынуждены голодать.
«Самая старая профессия нуждается в помощи», - гласит надпись на многих плакатов протестанток, которые стояли в окнах своих заведений залитые красным светом.
На некоторых женщинах были надеты театральные маски.
Ассоциация секс-индустрии, которая организовала протест, говорит, что салоны с лицензией вынуждены быть закрыты, а их сотрудники нарушать правила и работать на улице, чтобы прокормить себя.
Они просят правительство рассмотреть возможность борделям открыться с соблюдением всех норм безопасности, которые они готовы предоставить своим клиентам. Подобные меры будут включать в себя ношение маски для лица, вентилирование помещений и запись контактных данных посетителей, сообщает Reuters.
«Проституция несет в себе риск ровно, как и другие услуги, такие как массаж, косметология или даже танцы. Гигиена является частью бизнеса проституции», - говорится в заявлении ассоциации.
Секс-работницы требуют открытия борделей в Германии.
ИСТОЧНИК KP.RU