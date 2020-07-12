2020-07-12T23:54:31+03:00
Происшествия

Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы

Сайт kp.ru публикует видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard в Сан-Диего, который произошел 12 июля
Юлия КЕКОВА
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Фото с места происшествия. Фото: скрин видеоФото с места происшествия. Фото: скрин видео
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Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы. ЧП произошло в воскресенье, 12 июля, в Сан-Диего (США). Также известно, что после появления на судне огня, прогремел врыв.

В результате случившего как минимум 11 человек, входящих в состав моряков Военно-морских сил Соединённых Штатов, находящихся на борту ранены. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до 18.

Ранее сайт kp.ru, по последним данным, нескольким раненым морякам уже оказывается экстренная медицинская помощь.

Пожар на военном судне Bonhomme Richard в Сан-Диего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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