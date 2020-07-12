2020-07-13T00:08:18+03:00
Происшествия

Дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах

Слушания будут проходить в Мосгорсуде и Бутырском суде
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судахДело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Уголовное дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах.

Дело старших сестер будут слушать в Мосгорсуде, а младшей - в зале Бутырского суда Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

Ранее сообщалось, что дело сестер Хачатурян планируют рассматривать в закрытом режиме, в случае, если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение. В воскресенье, 12 июля, в ведомстве заявили о том, что вынесли обвинительное заключение по делу. Теперь все материалы расследования убийства отца тремя девушками в ближайшее время будут направлены в суды.

Сайт kp.ru также писал, что в конце июня материалы по делу были переданы в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что убитый Михаил Хачатурян насиловал своих дочерей. Об этом свидетельствуют результаты экспертиз.

Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты подтвердили: Убитый собственными дочерьми Михаил Хачатурян насиловал их

Всплывают все новые и новые факты и документы из уголовного дела. И чем их больше, тем понятнее становится, что толкнуло Марию, Ангелину и Крестину на этот страшный (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Москве три сестры зарезали отца Михаила Хачатуряна»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны: Ни один участник парада Победы на Красной площади не заболел коронавирусом
Москва вышла на новый этап снятия ограничений
Ученые назвали, в каком году глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб
Постпред США при ООН ушла от ответа на вопрос российского журналиста
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
Дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах
Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы
Генпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Пожар на военном судне США: пострадали 11 моряков
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Фосфор абсолютно не причем: доктор Мясников рассказал, почему полезна рыба
Экс-спецпрокурора Мюллера могут вызвать в Cенат для дачи показаний по «российскому делу»
«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду
Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летом
Ученые сообщили о риске повторного заражения коронавирусом
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодание
ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
В Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
Главный тренер ФК "Уфа" прокомментировал слухи о том, что его игроки заболели коронавирусом
Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершилась в Брянской области
Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших
Главный тренер "Локомотива" сказал, поможет ли в остальных играх сезона команде Фарфан
Названа причина смерти невесты на свадебной церемонии в Москве
«Самая старая профессия нуждается в помощи»: проститутки Гамбурга просят власти открыть бордели