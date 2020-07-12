12 Июль 2020 2020-07-13T00:08:18+03:00

Слушания будут проходить в Мосгорсуде и Бутырском суде

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Уголовное дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах.

Дело старших сестер будут слушать в Мосгорсуде, а младшей - в зале Бутырского суда Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

Ранее сообщалось, что дело сестер Хачатурян планируют рассматривать в закрытом режиме, в случае, если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение. В воскресенье, 12 июля, в ведомстве заявили о том, что вынесли обвинительное заключение по делу. Теперь все материалы расследования убийства отца тремя девушками в ближайшее время будут направлены в суды.

Сайт kp.ru также писал, что в конце июня материалы по делу были переданы в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что убитый Михаил Хачатурян насиловал своих дочерей. Об этом свидетельствуют результаты экспертиз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734973" frameborder="0"></iframe> Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU