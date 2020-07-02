2020-07-02T11:15:56+03:00
Общество

Суд может рассматривать дело сестёр Хачатурян в закрытом порядке

Это произойдёт, если Генпрокуратура вынесет обвинительное заключение
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в суде в закрытом режимеДело сестер Хачатурян могут рассматривать в суде в закрытом режимеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уголовное дело сестёр Хачатурян будут рассматривать в закрытом режиме, если Генеральная прокуратура утвердит обвинительное заключение. Отмечается, что дело младшей сестры будут с большей вероятностью рассматривать в закрытом режиме, если ей назначат меры медицинского характера.

- Если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело сестер в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми, - сообщил источник ТАСС.

Пока прокуратура не утвердила обвинение, и его могут снова вернуть в следственные органы.

Напомним, Следственный комитет не стал переквалифицировать статью "убийство группой лиц по предварительному сговору" несмотря на то, что одна из сестёр признана невменяемой на момент совершения преступления, а вторая сразу выбежала за дверь квартиры. При этом многочисленные судебные экспертизы доказывают факты многолетнего насилия со стороны убитого Михаила Хачатуряна, отца девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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