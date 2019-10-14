Эксперты подтвердили: Убитый собственными дочерьми Михаил Хачатурян насиловал их

Личность убитого 57-летнего Хачатуряна разобрали буквально по косточкам. Сразу после случившегося о том, что он был за человек высказались все знакомые и мало знакомые люди. Очень много «интересного» рассказали соседи. Сотрудники соседних с домом, где жила семья, магазинов и парикмахерских. Так же были изъяты его личные телефон, компьютер, медицинские карты, лекарства и прочие вещи. Таким образом, по собранным следствием материалам специалистам из института им. Сербского удалось провести посмертную психолого-сексологическую экспертизу Хачатуряна.

Сексолог из института им. Сербского в своем заключении сделала вывод, что Михаил Хачатурян подвергал своих детей и физическому и сексуальному насилию.

«Согласно предоставленным сведениям, он применял оскорбления, унижения, угрозы и насилие, в том числе с использованием различных видов оружия», - написал эксперт.

Наказания дочек Михаил Хачатурян записывал на видео.

Но и это еще не все. По заключению психолога «в структуре дисгармоничных личностных черт Хачатуряна М.С. выявляются повышенная возбудимость, вспыльчивость… склонность к активному проявлению грубой агрессии, в том числе не спровоцированной…»

Так же специалисты из института им. Сербского «на основании материалов уголовного дела» сделали вывод, что «на фоне насильственных действий сексуального характера, физических воздействий, причинявших всем троим обвиняемым дочерям психические страдания (боль, страх, обида)». Что в конечном итоге сформировало у девочек «синдром жесткого обращения».

Стоит отметить, что проводилась эта экспертиза в рамках расследования уголовного дела, по запросу следователей. Все это, и многое другое, включая переписку Хачатуряна с детьми, видео и фото побоев из его телефона, показания свидетелей и легло в основу уголовного дела. Однако, представители ГУ СК РФ не сочли все эти факты веским основанием для того, чтобы переквалифицировать дело с «убийства группой лиц по предварительному сговору» - одной из самых тяжелых статей УК РФ, на «самооборону» или другую статью.

Похоже, ад девочек продолжается. И теперь, помимо всего пережитого все, что происходило в их семье потихоньку становиться достоянием общественности.

- Мы отказывается комментировать заключение экспертов института им. Сербского, и тем более все эти подробности. Из этических соображений, - наотрез отказались защитники сестер Хачатурян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734973" frameborder="0"></iframe> Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

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