2020-07-12T23:53:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни увеличилось до 4 168 человек
Юлия КЕКОВА
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В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусомВ Москве умерли 25 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за минувшие сутки скончались еще 25 пациентов с подтвержденном диагнозом пневмонии и положительным тестом на коронавирус. Теперь общее число умерших в столице увеличилось до 4 168 человек. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Всего в России с момента выявления заразившихся вирусом на территории страны составляет 11 335 человек. Тем временем, врачи спасли более 500 тысяч жизней в разных регионах государства.

Напомним, ранее сайт Kp.ru писал, что РФ уже прошла пик по распространению covid-19 среди населения. Многие субъекты страны уже приступили к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных ранее для минимизации числа инфицированных. Порядок отмены ограничений разработали в Роспотребнадзоре. Его этапам следуют согласно данным каждого региона, то есть в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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