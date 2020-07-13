2020-07-13T01:37:25+03:00
Общество

"В офисе лучше": треть россиян признались, что недовольны "удаленкой"

Некоторым сложно сконцентрироваться дома на рабочих вопросах
Юлия КЕКОВА
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Треть россиян признались, что недовольны "удаленкой"Треть россиян признались, что недовольны "удаленкой"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России 35 процента сотрудников различных компаний признались, что недовольны "удаленкой" и хотят вернуться в офис.

Сообщается, что режим дистанционного формата работы у части участников исследования РАНХиГС дается сложно. Иногда им трудно сконцентрироваться (более 30 процентов) на поставленных задачах, из-за чего падает качество организации работы в целом. К слову, лучше дома стали работать только 6 процентов респондентов, пишут "Известия".

Среди основных причин недовольства "удаленкой" также были названы потеря доступа к внутренней документации и базам данных (33 процента из числа опрошенных), трудности при общении с коллегами и клиентами (30 процентов). Еще 44 процента участников считают, что стали немного перерабатывать. Разницу в графике не заметили только 28 процентов респондентов.

В целом, конечно, нашлись и те, кто выступил "за" работу из дома. Остаться на дистанционке в дальнейшем хотели бы 10 процентов опрошенных. Более половины высказались за частично дистанционную работу, а 33 процента все-таки предпочли бы работать из офиса организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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