13 Июль 2020 2020-07-13T02:24:31+03:00

Число погибших при столкновении на границе Азербайджана выросло Фото: REUTERS

Ранее сообщалось о двух умерших

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Число азербайджанских военных, погибших при вооруженном столкновении с силами Армении увеличилось.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, жертвами обстрела стали три человека. Накануне ведомство заявляло о двух погибших.

Отмечается, что в результате отражения атаки погибли чавуш и старший солдат сверхсрочной действительной военной службы. Позже в больнице от полученных ран скончался еще один солдат.

Ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС в Товузском районе.

Тем временем, с армянской стороны считают, что "военнослужащие Азербайджана в очередной раз попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу".

ИСТОЧНИК KP.RU