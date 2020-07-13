2020-07-13T07:30:42+03:00
В мире

В Великобритании 12-летнего мальчика арестовали за расовое насилие над футболистом

Полузащитник клуба "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа показал полиции переписку с членом Ку-клукс-клана
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вильфрид Заа поделился скриншотами сообщений от члена Ку-клукс-кланаВильфрид Заа поделился скриншотами сообщений от члена Ку-клукс-кланаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Великобритании полиция арестовала 12-летнего подростка после жалобы полузащитника клуба "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа. Футболист подвергся "расовому насилию" в социальных сетях утром 12 июля перед матчем против "Астон Виллы". Переписку Заа опубликовал в своём Twitter.

Заа показал полиции скриншоты сообщений от якобы члена расистской организации Ку-клукс-клан, которые ему писали в Instagram. Профиль "расиста" был подписан именем "Джек Долан", а в профиле было много информации и фото, посвящённых команде-противнику "Астон Вилла".

- Лучше не забивай завтра, чёрный ***. Или я приду к тебе домой одетый как привидение, - сказано в сообщениях болельщика "Астон Виллы". В следующем сообщении Джек Долан прислал фото членов Ку-клукс-клана.

Главный тренер команды Рой Ходжсон сразу выразил своё осуждение, а представители "Астон Виллы" заявили, что полиция уже работает над инцидентом. Представители команды также сообщили, что навсегда заблокировали болельщика.

- Нас предупредили о серии расистских сообщений, направленных сегодня футболисту, и после того, как мы изучили их и провели проверки, мы арестовали мальчика, - сказано в заявлении управления полиции графства Уэст-Мидлендс, опубликованном в Twitter.

В полиции также рассказали, что они арестовали 12-летнего мальчика из города Солихалл.

- Спасибо всем, кто поднял тему. Расизм недопустим, - добавили полицейские.

Матч 35-го тура английской премьер-лиги "Астон Вилла" — "Кристал Пэлас" состоялся вчера, 12 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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