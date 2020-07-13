2020-07-13T08:19:51+03:00
В мире

В США на военном корабле произошли взрыв и пожар

В ВМС США назвали предварительную причину случившегося в Сан-Диего
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пожар на борту десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard в Сан-ДиегоПожар на борту десантного корабля ВМС США USS Bonhomme Richard в Сан-ДиегоФото: REUTERS
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На военно-морской базе в американском штате Сан-Диего произошёл пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6). Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек заявил, что возгорание началось не из-за взрыва, а настоящую причину пожара пока расследуют.

- По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара. Причины возгорания выясняет следствие, - сообщил Собек на пресс-конференции.

Адмирал также рассказал, что возгорание началось на нижней палубе, и добавил, что все пострадавшие в нормальном состоянии, их травмы связаны в основном с отравлением продуктами горения.

На борту корабля сейчас расположены более 3,7 тысячи тонн топлива. Пожарные борются за то, чтобы пламя не добралось до него.

Пожар начался в воскресенье, 12 июля. Экипаж корабля составляет порядка тысячи человек, однако судно стояло на техническом обслуживании, и на его борту в момент возгорания находились 160 моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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