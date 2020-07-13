2020-07-13T09:16:11+03:00
Общество

Опубликовано видео ночного шествия в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала

Жители города вновь вышли на акцию, чтобы поддержать арестованного губернатора Хабаровского края
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Хабаровске прошла третья несанкционированная акция в поддержку губернатора Сергея ФургалаВ Хабаровске прошла третья несанкционированная акция в поддержку губернатора Сергея ФургалаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители Хабаровска вновь вышли на несанкционированную акцию в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого задержали около его дома утром 9 июля. Сейчас он находится в Москве под арестом.

Шествие в воскресенье стало третьим по счёту. Кроме того, акции провели не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре.

Правительство Хабаровского края сообщило на своём сайте, что на акциях были замечены провокации, и призвало поддерживающих губернатора Фургала не поддаваться на них.

- Мы понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади. Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. Мы призываем всех жителей региона: не позволяйте себя использовать! Нельзя допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами, - сказано в официальном заявлении правительства региона.

Также отмечено, что ежесуточное число новых заражённых коронавирусом в Хабаровском крае остаётся больше 100, а массовые мероприятия могут усугубить ситуацию.

Сайт KP.ru писал о том, почему жители региона встали на защиту арестованного губернатора.

Напомним, сотрудники СК задержали Сергея Фургала утром 9 июля около его дома. Губернатору предъявили обвинения в покушении на убийство и организации убийств предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори в 2004–2005 годах. На следующий день Басманный суд постановил поместить Сергея Фургала под арест до 9 сентября.

Митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска.Участники митинга несли с собой плакаты с призывами освободить Фургала, а также скандировали лозунги в поддержку губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU

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Опубликовано видео ночного шествия в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
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