Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши
Действующий польский лидер побеждает по данным 99,97% протоколов
Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий президент Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, побеждает в президентских выборах по данным 99,97% бюллетеней.
Свой голос за Анджея Дуду отдали 51,21% избирателей.
Глава польской избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк сообщил на пресс-конференции, что за конкурента Дуды мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79%.
ИСТОЧНИК KP.RU