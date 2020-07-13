2020-07-13T09:55:11+03:00
В мире

Венгрия первой в Европе откроет границы для россиян: что нужно для въезда

Россия попала в список стран "желтой" зоны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристов пустят, но со справкамиТуристов пустят, но со справкамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Первой страной ЕС, которая открывает границы для России, стала Венгрия. Санитарные врачи оценили данные по заболеваемости в Венгрии и других странах, и с 15 июля готовы изменить правила въезда. Составили список стран, каждая из которых условно обозначена цветом. Гражданам из стран красной зоны въезд по-прежнему запрещен.

- Согласно решению венгерских эпидемиологических властей, Россия вошла в число стран "желтой" зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны)", - сказано в посольстве Венгрии в России.

Россияне смогут посещать Венгрию, но только при если подтвердят справкой отсутствие коронавируса - тест можно сдать по прибытию. При этом, все равно придется отправиться на двухнедельный карантин. Избежать изоляции разрешат лишь тем, кто имеет два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов). Разумеется, тесты должны быть отрицательные. Справка должна быть дана на венгерском или английском языке.

Россиян принять готовы, но пока Россия не возобновила международные перелеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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