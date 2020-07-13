2020-07-13T10:18:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент отметил, что рост безработицы не стал взрывным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин: Россия не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицыПутин: Россия не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицыФото: REUTERS
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Летальность от коронавируса в России по оценке на 100 тысяч населения оказалась в разы ниже, чем во многих других странах, заявил президент России Владимир Путин.

Также на совещании по национальным проектам президент отметил, что достойно ответить на вызов эпидемии удалось благодаря общенациональному единению россиян.

- Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, - добавил Путин.

При этом глава государства отметил, что в стране удалось избежать "взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы".

- Важно продолжать усилия по преодолению нанесённого экономике пандемией ущерба, - подчеркнул в ходе совещания Владимир Путин.

При этом президент отметил позитивную динамику в борьбе с коронавирусом в России.

Сегодня, 13 июля, Путин проводит первое с начала пандемии совещание с правительством по нацпроектам.

Владимир Путина на первом с начала пандемии совещании с правительством по нацпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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