2020-07-13T13:01:21+03:00
Политика

Трутнев объяснил, почему обвинения Фургалу предъявили через 15 лет

Вице-премьер ответил на вопрос журналиста KP.ru Владимира Ворсобина
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергея Фургала задержали утром 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2005 и 2006 годахСергея Фургала задержали утром 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2005 и 2006 годахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Информация о преступлениях, в которых обвиняют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, появилась уже после того, как он занял пост главы региона, заявил заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ответ на вопрос журналист KP.ru Владимира Ворсобина о том, почему обвинения Фургалу предъявили через несколько лет после вменяемых ему преступлений.

- Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всё, поэтому информации, конечно, пошло намного больше, - отметил Юрий Трутнев.

Полпред президента также напомнил, что баллотироваться на пост губернатора имеет право любо гражданин России, достигший возраста, установленного законом, и никаких дополнительных проверок не существует.

- Но уже когда его избрали, очевидно возникает интерес со стороны правоохранительных структур, - добавил Трутнев.

- Да, за Сергея Ивановича проголосовало достаточно количество человек. Но совсем не все. И те, кто не голосовали, вполне могли делать это ровно потому, что знали какие-то факты из биографии, - заключил вице-премьер.

Полпред Юрий Трутнев дал пресс-конференцию в Хабаровске о задержании Сергея Фургала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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