2020-07-13T13:02:03+03:00
Общество

В Хабаровске начался очередной митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала

Участники собрались около здания правительства
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Хабаровске жители собрались на центральной площади, чтобы провести митинг в поддержку задержанного Сергея ФургалаВ Хабаровске жители собрались на центральной площади, чтобы провести митинг в поддержку задержанного Сергея ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН
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Жители Хабаровска начали очередной несанкционированный митинг в поддержку задержанного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает журналист KP.ru Владимир Ворсобин с места событий.

Участники митинга встретились на центральной площади имени Ленина около здания правительства Хабаровского края.

Накануне жители Хабаровска провели сразу две акции за сутки. Видео ночного шествия опубликовано на сайте KP.ru.

9 июля главы Хабаровского края задержали около его дома. Его обвиняют в покушении на убийство и в убийстве двух предпринимателей в 2005 и 2006 годах. В тот же день Фургала доставили в Москву на допрос, а на следующий день, 10 июля, Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения арест до 9 сентября.

На сайте KP.ru также опубликован материал Владимира Ворсобина, в котором объясняется, почему жители Хабаровска вышли на защиту своего губернатора.

"Народ, пошли с нами": Третий день шествий в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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