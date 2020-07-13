2020-07-13T13:27:34+03:00
В мире

Франция решила ввести дополнительные проверки для туристов

Во всех аэропортах страны начнут тестировать прибывающих на Covid-19
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Во Франции в аэропортах будут тестировать туристов на коронавирусВо Франции в аэропортах будут тестировать туристов на коронавирусФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Власти Франции приняли решение в ближайшее время ввести для туристов дополнительные проверки в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Во всех аэропортах планируется тестировать на Covid-19 приезжающих из так называемой «красной» зоны – стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь. По его словам, на сегодняшний день в стране есть возможность тестировать до двух тысяч путешественников в день.

«Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом», - цитирует Атталя сайт NEWS.ru.

Представитель правительства добавил, что новые меры не коснутся тех, кто сдал тест на родине перед отправкой во Францию.

Добавим, что на сегодняшний день в список «красной» зоны Франции входят все государства кроме стран-членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады и еще нескольких стран, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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