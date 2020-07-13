Диетолог посоветовала многодетным семьям, как питаться разнообразно и полезно

13 Июль 2020 2020-07-13T13:57:00+03:00

В Росстате посчитали, что семьи с большим количеством детей приобретают больше хлеба и меньше мяса

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В Росстате посчитали, что многодетные семьи покупают на 19% больше хлеба в пересчете на ребенка, чем те, где воспитывается один-два наследника. А вот мяса и фруктов они потребляют меньше на 22% и 12%, соответственно.

Диетолог дала совет многодетным семьям, как составить выгодный и полезный рацион при сравнительно маленьком достатке.

- Добавляя к ужину или обеду хлеб мы получает более сытный прием пищи. Но стоит помнить, что злоупотребление хлебом может привести к набору лишнего веса. Отдавать предпочтением нужно бездрожжевому продукту, - комментирует NEWS.ru диетолог Светлана Титова.

Не стоит баловать детей сладостями. Хоть они и способны дать много энергии и отвлечь детей, но существует угроза повышения уровня сахара в крови.

Вместо конфет лучше пробрести изюм. Он тоже сладкий и поможет заменить шоколад.

Даже при невысоком финансовом достатке можно умело составлять меню, чтобы не терять полезные вещества. Например, отказаться от покупки дорогих помидор и кабачков и перейти на морковку и капусту.

Капуста содержит в себе много витаминов и пищевых волокон. Подойдет для приготовления как первого блюда, так и гарнира.

- Все полезные вещества, которые мы получаем из овощей, по сути, находятся и в капусте. Можно не тратиться на помидоры. Такую же аналогию можно провести и в сегменте фруктов и ягод, - советует Титова.

Покупать черешню и малину довольно накладно, зато можно приобретать яблоки и бананы. В первых содержится клетчатка, пектины и дубильные вещества, во вторых — витамины D и А. Этого хватит, чтобы перекрыть потребность организма.

Даже при небольшом достатке нужно раз в неделю готовить рыбу, выбирать хек или треску.

Картофель содержит не очень много полезных веществ, целесообразно подавать к нему капустный салат или курицу. Это дешевое и полезное мясо.

Но не стоит употреблять картофель каждый день. Его рекомендуется чередовать с рисом или гречкой.

Ранее в Госдуме предложили оплачивать услуги няни для многодетных семей. Депутат Елена Вторыгина рассказала «360», что в первую очередь нужно понять, из какого бюджета будет выплачиваться зарплата сиделкам.

ИСТОЧНИК KP.RU