Диетолог назвала наилучшее время для фастфуда

13 Июль 2020 2020-07-13T14:13:10+03:00

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Употреблять фастфуд можно, хотя лучше не злоупотреблять им. Если перекусы на бегу берет с собой молодой человек, то вряд ли такая еда сразу повлияет на его вес. А вот с возрастом вредная калорийная пища начинает усваиваться все хуже. Такое мнение выразила диетолог Елена Соломатина.

При этом эксперт добавила, что лучше фастфуд употреблять в утренние часы перед основной активностью. Таким образом вероятность, что все усвоится, намного больше. Именно в это время обменные процессы в организме любого человека происходят быстрее, а за день лишние калории успевают «сгореть».

В целом, диетолог отмечает, что у каждого человека подход к питанию должен быть индивидуальным. То, что может есть подросток, не всегда подходит взрослому или пожилому человеку. В выборе перекусов следует ориентироваться в первую очередь на свой возраст, обмен веществ и образ жизни, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU