2020-07-13T14:13:10+03:00
Наука

Диетолог назвала наилучшее время для фастфуда

Перекусы на ходу не всегда приносят вред
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфудаДиетолог назвала лучшее время для употребления фастфудаФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Употреблять фастфуд можно, хотя лучше не злоупотреблять им. Если перекусы на бегу берет с собой молодой человек, то вряд ли такая еда сразу повлияет на его вес. А вот с возрастом вредная калорийная пища начинает усваиваться все хуже. Такое мнение выразила диетолог Елена Соломатина.

При этом эксперт добавила, что лучше фастфуд употреблять в утренние часы перед основной активностью. Таким образом вероятность, что все усвоится, намного больше. Именно в это время обменные процессы в организме любого человека происходят быстрее, а за день лишние калории успевают «сгореть».

В целом, диетолог отмечает, что у каждого человека подход к питанию должен быть индивидуальным. То, что может есть подросток, не всегда подходит взрослому или пожилому человеку. В выборе перекусов следует ориентироваться в первую очередь на свой возраст, обмен веществ и образ жизни, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне реже стали заниматься бизнесом
Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские святыни в Святой Софии
В российском МИД обеспокоены обстрелами на границе Армении и Азербайджана
В Подмосковье спасли пожилую пациентку с поражением 90% лёгких из-за коронавируса
Путин обсудил с Эрдоганом возобновление туризма после пандемии коронавируса
В Госдуме пояснили, кто будет определять сумму компенсации за работу на удаленке
Диетолог назвала наилучшее время для фастфуда
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Можно ли будет купить вакцину у коронавируса, рассказали её разработчики
В Центре Гамалеи назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели 20 добровольцам
Диетолог посоветовала многодетным семьям, как питаться разнообразно и полезно
Вирусолог дал прогноз, когда может начаться производство вакцины от коронавируса в России
Киев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу
Падение школьного автобуса в водохранилище в Китае: Водитель намеренно съехал с моста
Франция решила ввести дополнительные проверки для туристов
Посольство Венгрии удалило заявление об открытии границ для россиян
Крейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом море