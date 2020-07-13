2020-07-13T17:11:32+03:00
В мире

Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после шторма

Необычное явление наблюдалось в прибрежных районах юго-западного города ЮАР
Ксения АНУФРИЕВА
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Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после штормаОкеанская пена накрыла побережье Кейптауна после штормаФото: REUTERS
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Океанская пена, образовавшаяся во время шторма, покрыла прибрежные районы города Кейптауна на юго-западе Южно-Африканской Республики в этот понедельник, 13 июля. Об этом сообщает издание Reuters.

На фотографиях, сделанных у океана в Кейптауне видно, что потоки густой пены почти сносят решивших прогуляться по берегу местных жителей с ног.

Потоки густой пены почти сносят с ног решивших прогуляться по берегу местных жителей. Фото: REUTERS

Потоки густой пены почти сносят с ног решивших прогуляться по берегу местных жителей.Фото: REUTERS

О сильном ветре и проливных дождях Южноафриканская метеорологическая служба предупредила жителей города еще в минувшие воскресенье. По данным синоптиков, на территории в ближайшие дни будет наблюдаться холодный фронт с ураганными ветрами.

В результате ливней некоторый районы были значительно затоплены. Сильные ветра продолжались вдоль побережья почти сутки, а когда поднятые штормом волны обрушились на берег, морская пена разлетелась по земле и припаркованным автомобилям.

Власти призвали жителей Кейптауна оставаться дома и не рисковать выходить на улицу. Фото: REUTERS

Власти призвали жителей Кейптауна оставаться дома и не рисковать выходить на улицу.Фото: REUTERS

Власти призвали жителей Кейптауна оставаться дома и не рисковать выходить на улицу, но многие вышли на берег ради зрелищных фотоснимков и незабываемых эмоций.

Многие вышли на берег ради зрелищных фотоснимков и незабываемых эмоций. Фото: REUTERS

Многие вышли на берег ради зрелищных фотоснимков и незабываемых эмоций.Фото: REUTERS

Побережье Кейптауна накрыла океанская пена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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