Океанская пена накрыла побережье Кейптауна после шторма
Океанская пена, образовавшаяся во время шторма, покрыла прибрежные районы города Кейптауна на юго-западе Южно-Африканской Республики в этот понедельник, 13 июля. Об этом сообщает издание Reuters.
На фотографиях, сделанных у океана в Кейптауне видно, что потоки густой пены почти сносят решивших прогуляться по берегу местных жителей с ног.
Потоки густой пены почти сносят с ног решивших прогуляться по берегу местных жителей.Фото: REUTERS
О сильном ветре и проливных дождях Южноафриканская метеорологическая служба предупредила жителей города еще в минувшие воскресенье. По данным синоптиков, на территории в ближайшие дни будет наблюдаться холодный фронт с ураганными ветрами.
В результате ливней некоторый районы были значительно затоплены. Сильные ветра продолжались вдоль побережья почти сутки, а когда поднятые штормом волны обрушились на берег, морская пена разлетелась по земле и припаркованным автомобилям.
Власти призвали жителей Кейптауна оставаться дома и не рисковать выходить на улицу.Фото: REUTERS
Власти призвали жителей Кейптауна оставаться дома и не рисковать выходить на улицу, но многие вышли на берег ради зрелищных фотоснимков и незабываемых эмоций.
Многие вышли на берег ради зрелищных фотоснимков и незабываемых эмоций.Фото: REUTERS
Побережье Кейптауна накрыла океанская пена.
ИСТОЧНИК KP.RU