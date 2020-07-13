2020-07-13T19:23:04+03:00
Экономика

Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги

По мнению богачей, это поможет справиться с последствиями пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги на богатствоМиллионеры со всего мира попросили повысить налоги на богатствоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Более 80 миллионеров из Соединенных Штатов, Англии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали власти государств мира повысить налоги на богатство. По их мнению, только тогда самые богатые люди смогут преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в письме, которое было опубликовано на официальном портале миллионеров Millionaires for Humanity.

- У нас есть очень много денег. Это средства, которые жизненно необходимы сейчас, которые будут необходимы еще несколько лет, пока мир пытается оправиться после пандемии и кризиса. Мы, подписавшиеся ниже миллионеры, призываем властей повысить налоги для таких богатых людей, как мы. Немедленно, существенно и надолго, - заявили они в письме.

Миллионеры напомнили, что последствия кризиса могут толкнуть еще много миллионов людей в бедность, сотни жителей разных стран могут потерять свои рабочие места. По их словам, проблемы из-за не могут быть решены с помощью благотворительности, независимо от того, насколько она щедрая, поэтому бремя по обеспечению граждан всем необходимым ложится на плечи правительства.

- Правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор необходимых нам средств и справедливое их распределение. Мы можем обеспечить адекватное финансирование систем здравоохранения, школ и безопасности за счет постоянного увеличения налогов на самых богатых людей планеты, таких как мы. Мы в огромном долгу перед людьми, работающими на передовой в этой глобальной битве, - написали миллионеры.

В общей сложности просьбу правительствам подписали 83 миллионера, среди которых наследница Уолта Диснея режиссер Эбигейл Дисней, сценарист и режиссер из Великобритании Ричард Кертис, основатель компании Ben and Jerry's Джерри Гринфилд и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем
Дмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона Маска
"Космодром работает": Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации с коронавирусом на Байконуре
Рогозин: Для США полет на луну - это больше политический проект
"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс
Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на луну
Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу
Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусков
Контракт Кирилла Капризова с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" рассчитан на два года
В ООН предупредили об ухудшении ситуации с голодом в мире в 2020 году
Венгрия назвала новые условия для въезда россиян с 15 июля
Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени
Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России