2020-07-13T23:20:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в мире

Эксперты предоставили четыре варианта развития событий
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
В ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в миреВ ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в миреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предусмотрели четыре варианта развития событий с распространением корона вируса в мире. Об этом журналистам на брифинге рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

- Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но у всех государств разная степень ущерба и потерь, - заявил Гебрейесус.

Также по его словам, накануне, 12 июля, на планете специалисты зарегистрировали 230 тысяч случаев заражения covis-19. Почти половина из новых инфицированных граждан зарегистрирована всего в двух странах.

Первый сценарий, по мнению главы ВОЗ, уже реализован в странах, "которые были предупреждены и своевременно осведомлены о вспышке заболевания". К ним он отнес некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй наблюдается, как показала практика, во многих странах Европы, где "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению.

Третий вариант развития ситуации - когда в стране преодолен первый пик вспышки заболевания, однако власти рано ослабили введенные ограничение и теперь ведут борьбу с новыми случаями инфицирования среди населения.

Четвертая ситуация, по словам Гебрейесуса, складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции.

- Подобное происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки, - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собчак и Ерженков подали заявления в СК после конфликта в Среднеуральском монастыре
В ВОЗ назвали сценарии распространения коронавируса в мире
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Дмитрий Рогозин рассказал о полетах за пределы Солнечной системы
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для иностранных граждан
Дмитрий Рогозин: Приобрести для России плавучий космодром – выгодно
Как конструктор Лего: Дмитрий Рогозин рассказал о судьбе МКС после 2024 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отставку президента ВФЛА
"У нас подписаны несколько контрактов уже": Россия готова отправлять в космос туристов
Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем
Дмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона Маска
"Космодром работает": Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации с коронавирусом на Байконуре
Дмитрий Рогозин: Для США лунный проект - аналог НАТО
"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс
Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну
Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу
Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусков
Контракт Кирилла Капризова с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" рассчитан на два года
В ООН предупредили об ухудшении ситуации с голодом в мире в 2020 году
Венгрия назвала новые условия для въезда россиян с 15 июля
Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени
Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России