2020-07-14T02:44:51+03:00
В мире

"Девушка-барби" лишилась работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"

Трансформацию тела в куклу Барбара начала еще в 17 лет
Юлия КЕКОВА
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Девушка-барби. Фото - инстаграм baedollbarbieДевушка-барби. Фото - инстаграм baedollbarbie
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В детстве почти все девочки любят играть в куклы. Одной из самых любимых и популярных игрушек зачастую у них оказывается Барби. Однако иногда, вдохновение игрушками приводит к нечто необычному.

22-летняя девушка Барбара Луна Сипос призналась, что помещалась на Барби в детском возрасте. В 17 лет она начала старательно менять свое тело под "формат куклы". На перевоплощение она отдала пластическим хирургам порядка 135 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). За эти деньги врачи увеличил ей грудь, сделали несколько ринопластик, а также скорректировали форму нижней челюсти и лба.

Отмечается, что увлечение кукольной внешностью финансировал ее бывший муж.

"Сводящая мужчин с ума красота" позже заставила Барбару уйти с работы секретаря в приемной. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Изменения во внешности девушки окружающие не оценили по достоинству, а позже и вовсе перестали воспринимать всерьез.

Однако перевоплощение в образ "Барби" еще не завершен на сто процентов - девушка намерена сделать третью ринопластику и удалить несколько ребер для создания более узкой талии.

baedollbarbiebaedollbarbie
Девушка-барби
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ИСТОЧНИК KP.RU

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