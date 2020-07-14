2020-07-14T04:40:56+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США возросло до 59

Среди раненых 36 военнослужащих и 23 гражданских
Юлия КЕКОВА
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Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США возросло до 59Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США возросло до 59Фото: REUTERS
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Число людей, пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) увеличилось до 59 человек. Об этом говорится в сообщении Управления надводных сил Тихоокеанского флота страны в Twitter.

Сообщается, что среди раненых 36 человек - военнослужащие, еще 23 - гражданские лица. Некоторые из них получили сильный тепловой удар, а другие, по словам врачей, отравились дымом. Всем пострадавшим медики оказали помощь, некоторые были отправлены в местные больницы.

Ранее сайт kp.ru писал, что ЧП произошло 12 июля. На борту пришвартованного судна произошло возгорание с последующим взрывом. Позже стало известно о предварительной причине случившегося.

- По предварительным данным, взрыв. вероятнее всего, произошел из-за повышения температуры в результате пожара. на данный момент точные причины возгорания на борту судна выясняют следователи, - сообщил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

Несколько моряков Военно-морских сил США пострадали в результате пожара на военном судне.Multiple injuries reported as crews battle fire on Navy ship in San Diego

ИСТОЧНИК KP.RU

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