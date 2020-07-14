Последние новости на утро 14 июля 2020: В России отменят карантин для въезжающих

14 Июль 2020 2020-07-14T07:28:24+03:00

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Последние новости на утро 14 июля 2020 года: В России начиная со среды, с 15 июля, отменят обязательную изоляцию граждан, въезжающих на территорию нашей страны. Теперь иностранцам достаточно будет только иметь при себе документ на русском или английском языках с информацией об отрицательном тесте на коронавирус. При этом анализы должны быть взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Если у прибывающих в страну нет результатов такого теста, то у них будет три для для прохождения процедуры.

Постоянный Парламент Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт с Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Сообщается, что Ливия "подвергается прямому вторжению со стороны Турции, а также нарушается суверенитет страны".

Число пострадавших при пожаре на борту военного корабля в США возросло до 59 человек. Среди раненых 36 человек - военнослужащие, еще 23 - гражданские лица. Некоторые из них получили сильный тепловой удар, а другие, по словам врачей, отравились дымом. Всем пострадавшим медики оказали помощь, некоторые были отправлены в местные больницы.

Российский совет торговых центров повторно обратился к Правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия порядка четверти всех ТЦ. Серьезные убытки бизнесмены понесли из-за убытков на фоне эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU