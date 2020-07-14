Товары для сада и огорода стремительно подскочили в цене
Товары для сада и огорода стремительно выросли в цене. По сведениям оператора фискальных данных «Такском», относительно июня прошлого года увеличились не только цены, но и объемы продаж.
Спрос на рулонный газон и плодовые растения вырос на треть, а на рассаду на 23%. При этому ценник газонов увеличился на 8% и в среднем составляет 440 рублей. А за рассаду и плодовые растения приходится платить меньше. Первая потеряла в цене 9% (124 рубля), а вторые – 21% (217 рублей).
Заметно подорожали газонокосилки. Средняя цена составляет 13,87 тысяч рублей. В 2019 году они были на 35%. Но несмотря на прибавку в цене, россияне не отказываются от покупки техники. Продажи выросли на 4%.
Что еще выросло в цене:
лопаты + 20%,
секаторы +18%,
вилы +18%,
семена +15%,
грабли + 14%.
А вот продажи цветочных горшков и совков сократились на 2% и 11% соответственно. Лишь шланги смогли сохранить стабильные позиции, объем продаж и цены почти не отличаются от прошлогодних, сообщает «Российская газета».
Ранее эксперты объяснили, как безопасно сходить в магазин. Для шоппинга лучше выбрать утро или день в рабочее время, чтобы избежать контакта с большим числом людей.
Традиционно в торговых точках много народа с 18:00 до 21:00 по будням и с 15:00 до 21:00 по выходным, реже - до 9:00 и ночью. Прежде чем зайти в помещение стоит удостовериться, что внутри нет столпотворения, сообщает телеканал "360".
ИСТОЧНИК KP.RU
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