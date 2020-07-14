Товары для сада и огорода стремительно подскочили в цене

14 Июль 2020 2020-07-14T08:39:11+03:00

Товары для сада и огорода выросли в цене в 2020 году Фото: Архив КП

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Товары для сада и огорода стремительно выросли в цене. По сведениям оператора фискальных данных «Такском», относительно июня прошлого года увеличились не только цены, но и объемы продаж.

Спрос на рулонный газон и плодовые растения вырос на треть, а на рассаду на 23%. При этому ценник газонов увеличился на 8% и в среднем составляет 440 рублей. А за рассаду и плодовые растения приходится платить меньше. Первая потеряла в цене 9% (124 рубля), а вторые – 21% (217 рублей).

Заметно подорожали газонокосилки. Средняя цена составляет 13,87 тысяч рублей. В 2019 году они были на 35%. Но несмотря на прибавку в цене, россияне не отказываются от покупки техники. Продажи выросли на 4%.

Что еще выросло в цене:

лопаты + 20%,

секаторы +18%,

вилы +18%,

семена +15%,

грабли + 14%.

А вот продажи цветочных горшков и совков сократились на 2% и 11% соответственно. Лишь шланги смогли сохранить стабильные позиции, объем продаж и цены почти не отличаются от прошлогодних, сообщает «Российская газета».

Ранее эксперты объяснили, как безопасно сходить в магазин. Для шоппинга лучше выбрать утро или день в рабочее время, чтобы избежать контакта с большим числом людей.

Традиционно в торговых точках много народа с 18:00 до 21:00 по будням и с 15:00 до 21:00 по выходным, реже - до 9:00 и ночью. Прежде чем зайти в помещение стоит удостовериться, что внутри нет столпотворения, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU