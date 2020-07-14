Трамп считает, что в России и Китае недостаточно широкое тестирование на коронавирус

14 Июль 2020 2020-07-14T09:52:17+03:00

Трамп заявил, что в России удивились бы данным по COVID-19 при тестировании на уровне США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США считает, что в обеих странах удивились бы реальному числу заражённых, если бы тестировали также масштабно, как в Штатах

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В крупных странах, как Россия и Китай, были бы удивлены реальной картине распространения коронавируса, если бы тестирование было таким же масштабным, как в США, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе "круглого стола" в Белом доме.

Он также назвал систему тестирования на коронавирус в США "лучшей и самой интенсивной" и именно этим объясняется такое высокое число заражённых COVID-19 в Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU