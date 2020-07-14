2020-07-14T11:45:52+03:00
В мире

Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране

Казино могут появиться в пятизвездочных отелях, за городом и в специальных игорных зонах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Казино откроют в дорогих отеляхКазино откроют в дорогих отеляхФото: REUTERS
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Депутаты Верховной Рады приняли закон о легализации игорного бизнеса в стране.

В этом законе прописано, как и где могут работать казино, букмекерские конторы, онлайн-казино, организации по проведению лотерей.

Как сообщает портал "112 Украина", что размещать казино можно на территории пятизвездочных отелей, а также в загородных комплексах, состоящих минимум из двух зданий, одно из которых пятизвездочный отель. Поиграть в рулетку можно будет украинцам на территории специальных игорных зон. Таких в стране пока нет, но украинские власти намерены создать минимум пять игорных площадок за пределами жилых районов.

С букмекерскими контрами проще, их разрешили открывать на ипподромах, в отелях от трех звезд.

Игроков будут пускать в казино по паспорту. Не пустят людей моложе 18 лет, россиян, должников, если у того сумма долга превысила 100 прожиточных минимумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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