Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране
Депутаты Верховной Рады приняли закон о легализации игорного бизнеса в стране.
В этом законе прописано, как и где могут работать казино, букмекерские конторы, онлайн-казино, организации по проведению лотерей.
Как сообщает портал "112 Украина", что размещать казино можно на территории пятизвездочных отелей, а также в загородных комплексах, состоящих минимум из двух зданий, одно из которых пятизвездочный отель. Поиграть в рулетку можно будет украинцам на территории специальных игорных зон. Таких в стране пока нет, но украинские власти намерены создать минимум пять игорных площадок за пределами жилых районов.
С букмекерскими контрами проще, их разрешили открывать на ипподромах, в отелях от трех звезд.
Игроков будут пускать в казино по паспорту. Не пустят людей моложе 18 лет, россиян, должников, если у того сумма долга превысила 100 прожиточных минимумов.
ИСТОЧНИК KP.RU