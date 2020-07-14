Эксперты считают, что россияне продолжат «бежать» из крупных городов в провинцию на фоне пандемии коронавируса

14 Июль 2020 2020-07-14T13:38:12+03:00

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Россияне из-за коронавируса бежали в провинцию из крупных городов, эта тенденция сохранится и в будущие месяцы, считают эксперты Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

В опубликованном ими докладе сказано, что российский сценарий развития событий не сильно в этом плане отличался от сценария других стран. Очаг заболеваемости - это, как правило крупный густонаселенный город, чаще столица.

В России больше всего заболевших в Москве. С распространением болезни люди стали массово уезжать из столицы: в Подмосковье и другие регионы.

- В общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия "резервного" жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения. Можно прогнозировать достаточно длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти,- сказано в исследовании.

Исследователи считают, что этот кризис отличается от предыдущих, впервые россияне массово работали удаленно. Этот опыт показал ценность загородного проживания, вне мегаполисов, востребованность частных домов и дач. Напомним, в период самоизоляции выходить на улицу можно было только по "особым" случаям.

- Дефицит собственных дач и «запасных жилищ» спровоцировал в период пандемии ажиотажный арендный спрос,- сообщают исследователи.

Такой спрос возможно сохранится и в будущем, особенно, если учитывать прогнозы ученых, которые говорят, что надо привыкнуть к парадигме не "жизнь после COVID-19", а "жизнь с COVID-19".

ИСТОЧНИК KP.RU