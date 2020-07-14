2020-07-14T12:54:42+03:00
Общество

Опрос: более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму

Чаще всего работников привлекает увеличение зарплаты, соцпакет, бесплатное обучение
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Большая часть россиян готова перейти к конкурентамБольшая часть россиян готова перейти к конкурентамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В России восемь из 10 сотрудников потенциально готовы перейти на работу в конкурирующую компанию. При этом 75% опрошенных отметили, что уйдут к конкурентам если им будут предложены более выгодные условия. А вот еще 6% сказали, что готовы перейти на любых условиях.

При этом всего 5% россиян отметили, что будут хранить верность своему работодателю и ни за что не пойдут работать к конкурентам.

Опрос показал, что чаще всего перейти к конкурентам готовы россияне в возрасте 35-44 лет, а также сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц. Главный аргумент для перехода для россиян – предложение более высокой зарплаты. Если такое предложение последует, то от него не смогут отказаться 93% процента опрошенных, передает «Российская газета».

Помимо этого условием для перехода к конкурентам может стать повышение в должности. Такое предложение привлекает 57% опрошенных. Еще 47% готовые перейти к конкурентам при условии бесплатного обучения. 43% готовы уйти от своего работодателя в ту компанию, где есть солидный соцпакет, который подразумевает, к примеру, бесплатный отдых, лечение и другие льготы.

Так же отмечается, что для мужчин приоритетнее предложение более престижной должности, а для женщин – близость к дому. Молодые люди до 24 лет чаще выбирают предложения с более высокой зарплатой и возможностью бесплатного обучения, пишет argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего опозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало
Опрос: более 80% россиян готовы перейти на работу в конкурирующую фирму
Эксперты считают, что россияне продолжат «бежать» из крупных городов в провинцию на фоне пандемии коронавируса
В Казахстане от коронавируса умер замглавы Минобороны, занимавшийся борьбой с COVID-19
ЦИК Беларуси отказался регистрировать Бабарико кандидатом на выборах президента
Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией
Работа "Северного потока" временно приостановлена
Ученые нашли подтверждение термину «ковидиот»: отказ носить маски связан с умственными способностями
Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей
Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии
Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране
В Сирии террористы подорвали российский патруль во время патрулирования
Естественный иммунитет к коронавирусу может развиться только у 10 процентов населения мира
В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь
В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион
В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням
Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью
Военные Азербайджана обстреливают село Берд в Армении
Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик