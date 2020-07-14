2020-07-14T13:09:49+03:00
Общество

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Дистанционное обучение во второй половине учебного года не повлияло на уровень подготовки выпускников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Переход на дистанционное обучение весной 2020 года не снизил уровень подготовки выпускниковПереход на дистанционное обучение весной 2020 года не снизил уровень подготовки выпускниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России подвели предварительные итоги Единому государственному экзамену, который прошёл 3 июля. Переход на дистанционное обучение весной не ухудшил подготовку выпускников к ЕГЭ, а средний балл за экзамен по географии и литературе стал выше, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции.

Он также отметил, что для системы образования дистанционное обучение было вызовом, особенно из-за того, что это произошло в период самой активной подготовки выпускников к экзаменам.

- В этом году ребята смогли акцентировать внимание на тех предметах, которые они сдают. У них было практически три месяца для интенсивной подготовки. На 4,3 процента вросло число высокобалльников по географии - это очень серьезный рост, - передаёт "Российская газета" слова Музаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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