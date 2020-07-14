Армения рассчитывает на российскую помощь в решении конфликта с Азербайджаном

14 Июль 2020 2020-07-14T15:17:52+03:00

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Армения рассчитывает на посредничество России в урегулировании конфликта на армяно-азербайджанской границе, где за последние несколько дней произошло несколько вооруженных столкновений. Об этом во вторник, 14 июля, рассказал глава дипломатического представительства Еревана в российской столице Вардан Тоганян.

- Сегодня прозвучало заявление пресс-секретаря российского президента и вчера выступали представители министерства иностранных дел по этому поводу. Мы очень рассчитываем, что РФ сможет свои посреднические усилия приложить, чтобы остановить то, что происходит на армяно-азербайджанской границе. Рассчитываем и на реакцию наших коллег из ОДКБ, потому что речь идет об участке границы Армении, признанной в том числе участниками ОДКБ, - объяснил дипломат в интервью ТАСС.

Напомним, что пару дней назад по неизвестной причине снова вспыхнул конфликт на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области северо-востока Армении. Сегодня в конфликте появились первый жертвы с армянской стороны: стало известно о гибели двух армянских офицеров при пограничных обстрелах, а до этого министерство обороны Азербайджана сообщало о смерти генерал-майора азербайджанской армии и полковника.

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ИСТОЧНИК KP.RU