Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России

14 Июль 2020 2020-07-14T20:07:58+03:00

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play. Долгое время россияне могли пользоваться платформой и устанавливать ее на свои мобильные устройста только с помощью VPN. Пользовательское соглашение о снятии запрета на скачивание приложения на территории страны вступит в силу с 15 июля этого года. При этом на официальном сайте сервиса все еще написано, что он недостапин для россиян.

Созданные в Швеции сервис Spotify является лидером среди себе подобных в мире и контролирует 32 процента рынка. Для сравнения у Apple Music по данному показателю только 18 процентов, а у Amazon Music – 14 процентов. Руководство организации хотело сделать приложение доступным для россиян еще несколько лет назад, однако передумало из-за экономического положения.

В 2020 году стало известно, что Spotify в России готов поддержать крупный мобильный оператор МТС. Подписка в музыкальном приложении может стоить около 169 рублей, как и у конкурентов сервиса Apple Music, Google Music и «Яндекс.Музыка».

ИСТОЧНИК KP.RU