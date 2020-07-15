2020-07-15T06:48:19+03:00
В мире

Минобороны Азербайджана объявило об уничтожении военного объекта Армении

В Баку уточнили, что речь идет об опорном пункте роты на границе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась 12 июляСитуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась 12 июляФото: REUTERS
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Министерство обороны Азербайджана в ночь на среду, 15 июля, объявило об уничтожении военного объекта и боевой техники Вооруженных сил Армении на границе двух стран.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты», - сообщил РИА Новости глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, «в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась 12 июля, когда в приграничном Товузском районе Азербайджана начались вооруженные столкновения. В Баку заявили, что позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС, а в Ереване утверждают, что соседи пытались захватить опорный пункт. Ранее сообщалось, что есть жертвы с обеих сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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