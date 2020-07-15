Конфискованный табак будут уничтожать Фото: ТАСС

Минсельхоз предлагает уничтожать конфискованный табак и средства его производства в России. Ведомство подготовило поправки в законодательство.

Они разработаны для статей 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также для федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В них могут появится нормы об утилизации и уничтожении изъятой из незаконного оборота табачной продукции, а также технологического оборудования для их производства.

Таким образом Минсельхоз считает, что можно оградить рынок от не лицензионного продукта, а также сэкономить бюджетные деньги, которые идут на хранение конфиската.

В документе, опубликованном на сайте Минсельхоза, говорится и о том, что предприятия должны будут использовать только собственное оборудование для производства.

По данным ведомства, на рынке в последние годы появилось много продуктов табачного производства, обозначенной специальными марками, но по стоимости ниже рыночной нормы акциза и НДС, сообщает газета Известия.

"Это представляет угрозу для экономических интересов РФ. Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка", - пояснили при этом в Минсельхозе.

По данным газеты, к поправкам положительно отнеслись в Госдуме, и они вступят в силу в январе 2021 года.