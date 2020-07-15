2020-07-15T08:51:02+03:00
Общество

Нашедшим просроченный продукт предложили платить деньги

В Госдуме предложили выплачивать половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нашедшим просроченный продукт предложили платить деньгиНашедшим просроченный продукт предложили платить деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
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Гражданам, которые нашли в магазине просроченный продукт, предложили платить половину от штрафа, выписанного торговой точке за допущенное нарушение. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, который направил соответствующие обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Как передает RT, в тексте обращения депутат напомнил, что за продажу продуктов с истекшим сроком годности юрлицо должно заплатить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Однако гражданин, который приобрёл такой товар может рассчитывать только на моральную компенсацию. При этом лишь через суд.

Власова отмечает, что в такой ситуации россияне, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию.

По его словам, благодаря такому экономическому стимулу в России повысится уровень общественного контроля за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», - говорится в письме депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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