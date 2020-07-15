В Баку состоялся митинг в поддержку армии

15 Июль 2020 2020-07-15T09:54:40+03:00

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Несанкционированный митинг прошел в Баку в ночь со вторника на среду в поддержку азербайджанской армии. Митингующих сопровождал наряд полиции. По оценке СМИ участников митинга собралось больше тысячи.

По центральным улицам города прошла толпа молодых людей, которые скандировали патриотические лозунги. Митингующие прошли по Приморскому бульвару мимо здания президентской администрации и направились в верхнюю часть города. Толпа сделала попытку ворваться в здание парламента, но она была пресечена полицией. Представители правоохранительных органов использовали водометы, некоторые из митингующих были задержаны.

Полицией были организованы кордоны, которые не давали протестантам пройти к зданиям парламента, администрации президента и минобороны.

На данный момент ситуация в Баку стабилизировалась. Митингующие разошлись, сообщает портал oxu.az.

Напомним, 12 июля на армяно-азербайджанской границе началось вооруженное столкновение. Боевые действия продолжаются до сих пор в Товузском и Тавушском районах. В ходе них погибли 11 азербайджанских военных, в их числе и генерал армии. Армянская сторона также заявила о потерях. Два офицера и двое солдат погибли при обстреле, и пять военнослужащих имеют ранения.

До сих пор не понятно, кто начал военные действия первым. Страны перекладывают вину друг на друга. МИД РФ заявил, что готов содействовать в урегулировании конфликта.

mammedof955 Митинг в Баку в поддержку азербайджанских военных

ИСТОЧНИК KP.RU