Дождь из летающих муравьев: миллионы насекомых появились на метеорологических радарах Британии

15 Июль 2020 2020-07-15T09:46:47+03:00

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В минувшие выходные миллионы летающих муравьев появились в виде осадков на метеорологических радарах Великобритании.

Так называемый «День летающих муравьев» обычно проходит в июле или августе. Этот день знаменует начало брачного сезона насекомых, который длится гораздо дольше, чем один день - обычно около двух недель. В теплую и влажную погоду огромные крылатые насекомые поднимаются в небо, когда их «королевы» покидают свое гнездо в своей поисках пары.

Как передает the Sun, в минувшие выходные эти крылатые вредители появились в таком огромном количестве, что их засекли метеорологические радары. Погодные системы ошибочно приняли их рои за дождь, когда они «хлестали» в парках и садах по всей Британии.

В Британии прошел «дождь» из летающих муравьев.

При этом облака из летающих муравьев ни раз вызывали хаос и однажды даже внесли коррективы в проведение Уимблдона.

Напомним, в прошлом году летающие муравьи атаковали Москву. Тогда в российской столице стояла теплая и влажная погода. В «Мосприроде» объяснили, такое количество насекомых ранней и тёплой весны, которая позволила муравьям вывести большое потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU