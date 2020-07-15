2020-07-15T14:25:08+03:00
В мире

Американцы опасаются бубонной чумы после того, как болезнь обнаружили у белки в Колорадо

В последний раз от бубонной чумы умирали в США в 2015 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США впервые в 2020 году обнаружили бубонную чуму у животного, зараженной оказалась белка в Колорадо. Это новость вызвала серьезные опасения у медиков по поводу вспышки опасной болезни в стране. В ВОЗ бубонную чуму, заболевание, получившее еще одно наименование "Черная смерть", обозначили как "вновь возникающую болезнь", отмечают в Mirror.

ИСТОЧНИК KP.RU

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