2020-07-15T14:05:28+03:00
Общество

Абхазия оставила границы с Россией закрытыми до 21 июля

На данный момент в республике нет ни одного подтвержденного случая коронавируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июляАбхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июляФото: Александра ЛУКЬЯНОВА
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Абхазия продлила закрытие границ для россиян до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Аслана Бжания.

Глава Абхазии направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором сообщил, что республика готова снимать ограничения с соблюдением всех санитарных мер. Абхазия подготовила сразу несколько предложений по открытию границ с Россией. Сейчас представители сторон ведут переговоры.

В письме также отмечается, что на данный момент в Абхазии нет ни одного подтвержденного случая коронавируа. За все время пандемии в республике выявили 38 случаев заболевания COVID-19. 37 человек уже выздоровели, 1 пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Ранее в Абхазии назвали две даты открытия границ с Россией: 15 июля для организованных групп туристов и 1 августа для самостоятельных путешественников. Однако сейчас эти сроки немного сдвинулись.

Напомним, накануне в АТОР назвали восемь стран, которые готовы уже сейчас принять российских туристов. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Большинство из них требуют от путешественников предоставить справку об отсутствии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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