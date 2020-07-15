Маски в метро и на МЦК подешевели до 15 рублей за штуку
"Маски в метро и на МЦК подешевели с 20 рублей до 15 рублей за штуку, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Носить их в транспорте - всё ещё обязательно. И поэтому в московском транспорте маски доступнее, чем в большинстве аптек Москвы".
По его словам, купить их можно на любой станции метро. Всего сейчас работают более 1 тысячи точек продаж. "Носите маски, берегите себя и с уважением относитесь к другим пассажирам, соблюдайте социальную дистанцию", - сказал Максим Ликсутов.
Кроме того, медицинскую маску можно купить в кассах на станциях МЦД, пригородных кассах электричек ЦППК в Московском транспортном узле. Здесь открылись более 560 точек продаж.