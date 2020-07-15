2020-07-15T14:32:03+03:00
Общество

IT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий

Следователи потребовало ареста Сергея Емельченкова
Елена ГИЛЬМАНОВА
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IT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочийIT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочийФото: Александр ДЫБИН
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Генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Акционерного общества «Почта России» в Москве Сергея Емельченкова предъявили обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс - службе Чертановского суда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Следственный комитет России запросил для обвиняемого домашний арест.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в среду, 15 июля, в отношении замдиректора «Почты России» возбудили уголовной дело. Об этом сообщили в пресс - службе компании, где отметили, что будут взаимодействовать с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Сергей Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. В данной должности он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения. Информация о его задержании поступила днем ранее во вторник, 14 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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