ВКС РФ нанесли ответный удар после подрыва российского патруля в Сирии

15 Июль 2020 2020-07-15T14:59:12+03:00

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Днем ранее, 14 июля на пути российско - турецкого патруля в сирийском Идлибе взорвалась самодельная бомба террористов. При взрыве пострадали трое российских военных и экипаж турецкого бронеавтомобиля. Самолеты Воздушно-космических сил России нанесли ответный авиаудар по боевикам

Как передает издание The Jerusalem Post, российские самолеты нанесли воздушные удары в провинции Латакия на северо-западе Сирии.

Напомним, взрыв произошёл около 8:20 по московскому времени во вторник, 14 июля. В результате были повреждены российский бронетранспортёр, турецкий бронеавтомобиль и оба экипажа.

Эта атака боевиков произошла на трассе М-4, где 16 июня, во время движения российско - турецкой колонны между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джаруза раздался взрыв от заложенного у обочины самодельный фугас. Тогда российский бронетранспортёр «получил незначительные повреждения», личный состав патруля не пострадал.

В Сирии террористы подорвали российский патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU