2020-07-14T12:06:12+03:00
Происшествия

В Сирии террористы подорвали российский патруль во время патрулирования

Несколько военных ранены
Ася КУЗНЕЦОВА
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Взрыв произошёл около 8:20 по мск 14 июляВзрыв произошёл около 8:20 по мск 14 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сирии самодельная бомба взорвалась на пути российско-турецкого конвоя. Трое российских военных ранены. Отмечается, что жизням раненных в Идлибе ничего не угрожает. Военные эвакуированы на авиабазу "Хмеймим".

Взрыв повредил российский бронетранспортёр, турецкий бронеавтомобиль и оба экипажа. Автоколонна находилась на трассе М-4 около населённого пункт Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб.

Взрыв произошёл около 8:20 по мск 14 июля. Эта атака стала второй за месяц на трассе М-4. 16 июня, как сообщал сайт KP.ru, во время движения российско-турецкой колонны по трассе М-4 между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джаруза раздался взрыв – сработал заложенный у обочины самодельный фугас.

В той атаке российский бронетранспортёр "получил незначительные повреждения", а личный состав патруля не пострадал, сообщали в Минобороны.

В Сирии террористы подорвали российский патруль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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