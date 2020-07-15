2020-07-15T16:52:02+03:00
В мире

Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США

Он сошел с дистанции спустя две недели после заявления о том, что хочет стать президентом США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Музыкант появившуюся в СМИ информацию пока не прокомментировалМузыкант появившуюся в СМИ информацию пока не прокомментировалФото: EAST NEWS
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Западные СМИ сообщают, что рэпер Канье Уэст отказался участвовать в выборах в США.

Его поклонники ожидали, что он составит конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу и его давнему сопернику Джо Байдену. Слухи об участии Уэста в выборах появились еще в 2019 году.

8 июля рэпер объявил в Twitter, что баллотируется и намерен стать независимым кандидатом, поскольку кандидат от Республиканцев уже есть, это Трамп. Для этого Канье Уэсту нужно было собрать подписи избирателей во Флориде - за неделю не меньше 132 781. Крайний срок 15 июля. Кстати, одним из первых в Twitter поддержку Канье Уэсту выразил Илон Маск.

Издание Intelligencer приводит слова специалиста по избирательной кампании музыканта Стива Крамера. Тот сначала утверждал, что Уэсту оказала "большая поддержка" со стороны избирателей, затем сообщил, что рэпер сошел с дистанции.

Сам музыкант эту информацию пока не подтверждал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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