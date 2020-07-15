2020-07-15T17:40:29+03:00
Экономика

В Госдуме объяснили, кому положены выплаты в 15 тысяч рублей

Субсидия положена предпринимателям
Елена АКИМОВА
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Льготные выплаты получат предприниматели, которые заняты малым и средним бизнесомЛьготные выплаты получат предприниматели, которые заняты малым и средним бизнесомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 15 июля российские предприниматели смогут получить выплаты в 15 тысяч рублей. Это поддержка от государства в период пандемии. Размер выплат зависит от числа сотрудников, занятых на предприятии.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что субсидию на дезинфекцию и профилактику получат представители малого и среднего бизнеса и социально-ориентированные НКО. Для данных категорий бизнеса затраты на дезинфицирующие мероприятия являются существенными.

- Если полагается на работе быть в маске и перчатках, то правильно если это будет компенсировано государством. Это единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей и плюс — 6,5 тысячи рублей на каждого работника, — сказала ФАН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплата единовременная, перечислять средства будут с 15 июля по 15 августа.

Для получения льготы нужно подать заявление в ФНС в месячный срок, пока льгота применяется в стране, сообщает телеканал "360".

Полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом: ЖКХ, ипотека и другие кредиты .

ИСТОЧНИК KP.RU

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